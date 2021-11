El director de la serie de The Last of Us se despide del rodaje por el momento con una nueva imagen

Cada vez son más las ganas que los fans tienen de saber un poco más sobre la serie de The Last of Us. El oscuro mundo de Naughty Dog llegará en formato serie con intención de poder profundizar un poco más en la historia de los personajes que tanto queremos. Y por ahora, aunque se nos han mostrado muchas imágenes oficiales, sí que hemos tenido la oportunidad de ver opciones dentro de los vídeos y capturas filtradas.

Sin embargo, ahora tenemos novedades sobre el set de rodaje y es que Neil Druckmann, quien también ha estado metido en la producción de la serie además de ser el propio director del juego, ha acabado sus tareas y se despide de la obra (por ahora). Para ello, anunciando que sus tareas se han acabado por el momento, el guionista no ha dudado en compartir una imagen en redes sociales.

Con una publicación en la que menciona que, por desgracia, se acaba su tiempo en Canadá. Por supuesto, se deshace en agradecimientos y afirma que los echará de menos. De este modo ha mostrado una nueva imagen en sus redes protagonizada por la claqueta con el título de la serie y los créditos de dirección y cámara. Lamentablemente, sin intención por ahora de poner una fecha de estreno.

Lo que sí tenemos claro es que con The Last of Us y su serie tratarán de dar vida a algunos de los personajes más queridos de Sony. Está claro que tratarán con especial cuidado cada detalle para que todos los fans puedan disfrutar al máximo de la experiencia y, sobre todo, traiga consigo grandes experiencias para todos aquellos que han tenido oportunidad de disfrutar de los juegos.