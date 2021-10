La serie de acción real de The Last of Us muestra nuevas imágenes y vídeos de su set de rodaje

Muchos jugadores están a la espera de poder ver una fecha de lanzamiento para la serie de The Last of Us. Después de todo, no podemos pasar por alto que se trata de una de las obras que nos lleva a un mundo apocalíptico repleto de peligros y una trama oscura. Todo esto inspirado en uno de los títulos exclusivos de PlayStation mejor valorados y que sigue siendo un éxito a día de hoy.

Por ahora no son muchos los detalles que tenemos sobre la propuesta más allá de conocer a los actores que interpretarán a sus protagonistas o, incluso, alguna escena oficial e imágenes filtradas. Sin embargo, hoy podemos ser testigos de una parte del set de rodaje donde, a pesar de la distancia, podemos ver parte de la interpretación de Ellie e incluso Joel en la serie.

Por supuesto, no son muchos los detalles que podemos tener al respecto y, por ahora, tendremos que esperar un poco más a que la compañía nos quiera mostrar el resultado final de la obra en la que trabajan actualmente para HBO. Pero lo que sí tenemos son algunas primeras impresiones que nos adelantan que los productores y todo el equipo envuelto en el proyecto buscan crear un producto fiel a lo que ya conocemos.

Mientras nos mantenemos a la espera del lanzamiento de esta gran serie, vamos recordando que es posible disfrutar de su historia en PlayStation 4 y PlayStation 5. The Last of Us 1 y 2 son dos obras que, a pesar del tiempo que vaya pasando, sigue siendo una sorpresa constante. Por ello, con el gran equipo que tiene detrás para el desarrollo de la serie, estamos seguros de que cumplirán con las altas expectativas de los fans.