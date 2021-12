El director de It Takes Two se posiciona totalmente en contra de los NFT dentro de los juegos

El año 2021 está a punto de terminar y es el momento ideal para analizar cómo ha cambiado el sector de los videojuegos en tan solo un par de años. Uno de los cambios más grandes tiene que ver con los NFT, tan comunes en la actualidad y de los cuales el director de It Takes Two se posiciona totalmente en contra.

Después de haber logrado el galardón como Mejor Juego del Año en The Game Awards, el director del It Takes Two ha tenido la oportunidad de mencionar su opinión sobre los NFT. Josef Fares tuvo palabras muy duras contra este nuevo sistema de negocio, mencionando incluso que prefería recibir un disparo que incluir los NFT en sus proyectos futuros.

It Takes Two | Electronic Arts

En relación a los NFT, Fares dijo: “Déjame decirte esto: cualquier decisión que tomes en un juego, donde tienes que ajustar el diseño para que el jugador pague o hacer algo que te haga querer que pague dinero, está mal, si me preguntas. Si haces un juego [con el objetivo de contar] una historia, creo que está mal”.

Además de estos comentarios relacionados con los NFT, Fares también habló sobre la trama principal de It Takes Two: “La historia no trata realmente de cómo es divorciarse. Se trata de estas dos personas que deberían encontrarse de nuevo en esta dura situación. Entonces se dan cuenta de cómo se olvidaron de su hija ".