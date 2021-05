¿Los directos en piscinas hinchables, perseguidos por Twitch? Bloqueado uno de los canales más famosos

El nombre de hot tub en Twitch es cada vez más popular y es que la nueva moda de streamings se ha convertido en una de las grandes pesadillas de la plataforma. Después de todo, en el contenido se pueden ver a las streamers metidas en bañeras hinchables en bañador mientras hablan, juegan o hacen cualquier tipo de cosa dentro de las normas de la propia plataforma. De algún modo, sin incumplir las normas marcadas.

Sin embargo, este estilo de vídeos no es del agrado de la plataforma, quien no solo se muestra en desacuerdo, sino que además ha comenzado a rechazar este rumbo a base de implementar los primeros “castigos”. Así al menos lo ha notificado una de las streamers más famosas dentro de esta moda, Amouranth, quien asegura en sus redes sociales que la plataforma le impide la monetización sin siquiera haberla avisado.

En su mensaje se indica que Twitch le ha suspendido indefinidamente los anuncios en su canal. Según menciona, no se le ha contactado, sino que tuvo que iniciarlo para darse cuenta, sin advertencias, de que todas sus ganancias por anuncios habían desaparecido de sus estadísticas. Y aunque este es un tipo de decisión que la plataforma puede tomar con libertad, nunca había llevado a cabo la medida de forma tan notable.

Sin embargo, la streamer ha tenido que entrar una vez más al trapo respondiendo a las críticas durante uno de sus directos. Afirma que no es tan importante el hecho de que Twitch elimine los anuncios, sino el hecho de que no clarifiquen qué ley se ha incumplido para ello. Por supuesto, la streamer no perdió la oportunidad de agradecer el apoyo de todos sus seguidores y, ante todo, afirma que solo se ha eliminado una pequeña parte de la monetización que ha ganado en este tiempo.

Eso sí, lo que más le preocupa de la situación es que mientras ella obtiene ganancias de plataformas como Instagram, OnlyFans o YouTube, otras streamers no tienen esa misma suerte. Por ello, habrá que esperar y comprobar si finalmente Twitch se decide a dar un poco más de rienda suelta a este tipo de contenido o, por el contrario, prefieren optar por cortar por lo sano.