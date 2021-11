Disparan a un joven de 19 años cuando trataba de vender su PS5

A día de hoy hacerse con una PlayStation 5 parece una misión imposible. Sobre todo porque la falta de stock hace que la venta de una consola esté disponible durante tiempo muy limitado. Por ello hay gente que no duda en revender la consola que ha conseguido, como ha sido el caso de un joven de 19 años que, al tratar de vender su consola, se ha llevado uno de los peores sustos de su vida.

Esta historia ha tenido lugar en el Condado de Harris, en Texas, lugar en el que el joven tenía intención de vender su consola a un comprador que se mostraba interesado. Sin embargo, ya sea por la frustración a querer hacerse con esta cuento antes o porque sus intenciones no eran buenas, la situación se fue bastante de control, hasta el punto de acabar en tener un arma en mano para disparar al vendedor.

Tal y como explican desde el medio ABC13, el joven publicó un anuncio en el que mostraba su interés en vender su PS5. Por supuesto, tan pronto como el anuncio estuvo online, recibió el mensaje de un comprador interesado. Tras un intercambio de mensajes, ambos llegaron a un contrato por escrito en el chat en el que intercambiarían la consola por dinero a las 13:30 del domingo.

Si bien todo parecía que sería un intercambio normal e inocente, la realidad es que la historia se torció de manera inesperada puesto que el comprador no tenía intención de dar su parte. En su lugar, cuando ambos se encontraron, el supuesto comprador sacó su arma de fuego e intentó robar la PS5 al joven.

Los detalles de lo que sucedió en el momento no se conocen pues no se sabe si hubo forcejeo o personas en el lugar. Sin embargo, sean cuales sean las razones, el asaltante no dudó en disparar al joven en el costado. Tras ello, no llegó a robar nada, sino que se escapó del lugar, dejando al vendedor herido y la consola tirada en el suelo, tal y como se muestra en la imagen de la propia noticia.

Por suerte, pese al mal trago, la víctima consiguió llegar a un hospital de la zona donde se encuentra estable y sin heridas que hagan peligrar su vida. Lamentablemente, el asaltante sigue suelto por el momento ya que la policía no ha logrado, por ahora, una descripción del sospechoso. Sin embargo, se espera que en los próximos días logren dar con él.