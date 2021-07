Ya disponible totalmente gratis Call of Duty Black Ops Cold War toda esta semana

Si bien hemos amanecido con uno de los casos más impactantes al investigarse a la compañía Blizzard por supuesto acoso, actualmente este caso se encuentra en investigación. Pero eso no ha impedido que Activision siga adelante con sus planes ya que, tal y como había adelantado hace apenas unos días, la compañía nos propone disfrutar durante una semana completa de la oportunidad de jugar gratis al modo multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Si bien hay ciertos modos que no estarán disponibles, la compañía ha querido detallar a lo que tendremos acceso desde el 22 al 29 de julio. Una semana completa para poder disfrutar de un nuevo reto jugable en en el que los zombis y algunos de los mapas con más éxito tendrán espacio único. Y una experiencia a la que, por supuesto, tendrán acceso tanto jugadores de PC como de Xbox y PlayStation.

Lo más importante es que los jugadores podrán acceder tanto a los mapas Rush como al nuevo episodio Mauer Der Toten! del modo zombis. De hecho, si eres de los jugadores que también disfrutan de Warzone, podrás aprovechar puesto que mantendrán el progreso de las armas de Black Ops Cold War durante la prueba. Además de todos y cada uno de los progresos que se hagan serán transferidos de vuelta.

A lo largo de los últimos días hemos tenido más datos sobre lo que realmente puede llegar a ofrecernos Call of Duty. Y es que uno de los desarrolladores no ha dudado en profundizar un poco en las dificultades que se presentan a la hora de dar vida a un nuevo juego de la licencia. Por ello, es más importante poder disfrutar de esta oportunidad que nos brinda Activision y que no duda en darnos espacio en su ambicioso multijugador.