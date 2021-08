eFootball comparte sus novedades con un espectacular gameplay e invitados especiales

Konami no ha perdido la oportunidad de participar en la Gamescom 2021. Si bien no ha estado presente durante la gala, ha aceptado su presencia en el evento para dar a ver un poco más de su propuesta. Para ello, han compartido un espectacular gameplay del juego que, a partir de ahora, se apunta al camino de los free to play. Un gran salto que ha resultado inesperado y que no ha recibido la mejor acogida entre los jugadores.

Por supuesto, para tratar de corregir esas palabras por parte de la comunidad, la compañía ha fascinado al mundo compartiendo un nuevo gameplay. Y en este, por supuesto, han contado con la colaboración de algunos de los jugadores que participan activamente con la compañía. No solo tenemos a Messi, sino que incluso Iniesta ha estado presente en el nuevo tráiler.

Por supuesto, lo que nos ha enseñado este juego es que han trabajado muy bien en las mecánicas. Para ello, nos han sorprendido con la llegada de los toques de balón para controlar este. Y es que los jugadores podrán controlar la fuerza con la que golpean. A esto además se le añade la posibilidad de engañar al defensor, dando así un estilo de juego mucho más personal llamativo.

Para añadir más emoción a esto se ha agregado la opción de “Golpeo preciso”, lo que incluye nuevas animaciones y que hará que el juego sea mucho más técnico y emocionante. De este modo los jugadores se encontrarán con un estilo de golpes especiales mucho más llamativo y preciso. Simplemente una propuesta que garantiza que el jugador pueda demostrar su habilidad jugando de la mejor forma posible.