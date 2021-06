ElRubius reta en combate a xQc: ¿habrá pelea entre ambos streamers?

Es posible que el nombre de xQc te suene de oídas o, incluso, porque Ibai no dudó en mencionarlo en un tweet. Todo debido a que este comenzaba a seguirlo y no dudaba en comentar en un streaming. Pero la realidad es que nos encontramos frente a uno de los streamers más famosos del mundo. Y de hecho, alguien con quien Rubius no ha dudado en competir en alguna que otra ocasión.

Rubius tuvo la oportunidad de verse las caras con el streamer durante una competición de ajedrez. Y tras la emisión de La Velada del año, Rubius no ha dudado en sumarse a la iniciativa, recibiendo como recomendación por parte del propio Ibai el competir contra el canadiense. Por ello, Rubius preguntó directamente a este si se aceptaba verse las caras en un gran evento de boxeo o estilo UFC.

Por supuesto, la respuesta no ha tardado en llegar y aunque xQc en un principio se reía del reto e incluso negaba que ese dato fuese a tener lugar, tras buscar información de Rubius, finalmente aceptó el reto. Un reto que aceptó con tono de humor hablando de lo rápido que es e incluso, de algún modo, mostrando algunas poses con las que trataba de simular ser amenazador.

Lo que está claro es que el reto de Rubius ha sido aceptado y parece que muy pronto lo veremos subido en el ring. Eso sí, no contra otro streamer español, sino contra el mismísimo xQc. Y aunque puede parecer ironía y un plan que no acabe por llevarse a cabo, habrá que estar atentos. Sobre todo porque un evento como este podría llegar a convertirse en el más importante del año.