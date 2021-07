ElXokas se sincera y muestra en directo cuánto cobra por su vídeo más viral

A la hora de ser youtuber, los creadores de contenido se enfrentan a la opinión de los espectadores. No solo reciben buenos comentarios y apoyo de sus seguidores, sino que tienen que verse las caras con comentarios que, en muchas ocasiones, no se limitan únicamente a exponer su opinión, sino a atacar directamente al creador de contenido. Dejando a un lado, en muchas ocasiones, el hecho de que también son personas.

En el caso de ElXokas, pese a que mucha gente afirma que tiene muchos haters, él tiene claro que no es así. Al menos de este modo lo ha demostrado al indicar en uno de sus directos como su canal recibe más cantidad de buen apoyo que dislikes. Todo esto tras quejarse de que ahora no puede ver la cantidad de “no me gusta” dentro de sus vídeos. Una opción que afirma que debe estar presente. Y no solo eso, sino que además tiene formas de verlo.

Mientras charla con sus seguidores sobre el hecho de que sus vídeos tienen un gran apoyo, superando en todos ellos el 90% de los me gusta sobre los no me gusta, el streamer sintió una gran curiosidad. Y es que al fijarse en las visualizaciones de sus vídeos, fue consciente de que uno de ellos lograba superar el millón de visitas, convirtiéndose en poco tiempo en su vídeo más viral. ¿Cuál de ellos? El vídeo en el que no podía entrar en casa.

Este vídeo ha llegado al millón de visitas y ha conseguido darle al youtuber una ganancia de casi 1500 euros, exactamente de 1487,18 €. Si bien esta puede ser una gran suma, el youtuber afirma que le parece poco puesto que llegar al millón de visitas no es fácil. De hecho, afirma que llegar a 10 mil visitas ya no es fácil, con youtubers que siquiera llegan a alcanzar esta cantidad de visitas. Por ello, en cierto modo le parece poco.

Sin embargo, se trata del primer youtuber que ha querido exponerse tanto y mostrar al mundo lo que se puede llegar a obtener. Eso sí, ya partiendo de todo el apoyo que recibe y el gran trabajo que Xokas tiene detrás. Y muchos han agradecido esa gran sinceridad mostrada por el youtuber, quien nunca duda a la hora de exponerse.