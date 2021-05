ElXokas visita la casa de Ibai por sorpresa en pleno directo: "Tienes una casa increíble"

Faltan apenas unas horas para que se celebre el combate de boxeo de Ibai. Será esta misma tarde a las 19:00h (horario peninsular) a través de su canal de Twitch. Reven, ElMillor, Future, Torete, Jagger y Viruzz se enfrentarán en varios combates que sin duda van a dar mucho de qué hablar en redes sociales.

Más allá de retransmitir la velada de boxeo por su canal de Twitch, con todas las normativas de seguridad pertinentes, Ibai quiere que sea un evento por todo lo alto. Para ello ha invitado a algunos amigos, también streamers, para que disfruten in situ del show. Uno de ellos ha sido ElXokas, quien sorprendió a Ibai cuando éste se encontraba en pleno directo.

"Todo el día generando ingresos, así no se puede macho"; decía ElXokas cuando entró en la habitación de Ibai, acompañado por Knekro. "Joder, qué susto me habéis dado. ¿Qué tal Xokas? Es la primera vez que te veo en directo"; añadía Ibai quien no pudo evitar la sonrisa.

ElXokas, que visitaba la mansión de Ibai y sus compañeros por primera vez, se quedó muy sorprendido por las dimensiones del edificio. "Me parece increíble. Me la han estado enseñando un poquito por encima y me parece la p*** pol**". Ibai le cedió el micrófono a ElXokas, momento que no desaprovechó: "Nos vamos a ir a cenar, a disfrutar un poco de la vida. He venido sólo para ver cómo vive la gente que está en el next-level... y es verdad. Para saber que una casa es de rico tienes que mirar cómo de alto es el techo. Bueno, aquí tienen 10 metros de altura el techo. Imaginaos, esto es otro nivel".