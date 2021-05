Velada de boxeo de Ibai: Horario, qué youtubers pelean y dónde ver el combate

Han sido cinco meses de larga espera que llegan a su final. La velada de boxeo de Ibai Llanos ya tiene fecha, hora y por supuesto participantes. Tal y como os contábamos ayer en Neox Games, el streamer organizó el pesaje de los youtubers. Una rueda de prensa que estuvo cargada de momentazos, destacando especialmente a Jagger, uno de los participantes que más expectación ha creado en los últimos días.

A escasas horas del inicio de la velada, recopilamos los datos más relevantes e importantes para la gran velada. Desde el horario, pasando por dónde ver el combate de boxeo de Ibai. Cabe destacar la presencia de Salvador Salvá, árbitro profesional de este deporte que se encargará de que todos y cada uno de los participantes se ciñan a las normas establecidas.

Día y hora para la velada de boxeo de Ibai Llanos

La velada de boxeo de Ibai Llanos se celebrará mañana miércoles 26 de mayo a las 19:00 horas (horario peninsular). Si bien las veladas de boxeo acostumbran a tener la madrugada como principal protagonista, el streamer ha mantenido su horario habitual para los directos.

Dónde ver el combate de boxeo de Ibai

El combate de boxeo de Ibai Llanos se podrá seguir de forma completamente gratuita a través de su canal de Twitch. Se trata de uno de los eventos más importantes del streamer hasta la fecha, por lo que se espera un gran espectáculo por parte de todos los implicados.

¿Qué youtubers pelean en la velada de boxeo de Ibai?

Los participantes fueron escogidos hace meses. Todos y cada uno de ellos ha seguido un intenso programa de entrenamiento durante las últimas semanas con el fin de llegar en el mejor estado de formas. El combate más esperado de la tarde es sin lugar a dudas entre Reven vs ElMillor; aunque en las últimas horas el enfrentamiento entre Jagger y Viruzz ha despertado un gran interés.

Future vs Torete

Mister Jagger vs Viruzz

Reven vs El Millor

¿Qué formato seguirán los combates?

Los combates optarán por dos tipos de formatos. Los enfrentamientos entre Jagger vs Viruzz y Future vs Torete están fijados a tres asaltos de tres minutos. Por otra parte, el gran combate de la noche entre Reven vs El Millor se disputará a cinco asaltos de tres minutos. En lo que a las reglas se refiere, ningún luchador llevará camiseta. Todos ellos estarán equipados con un casco y guantes de 16 onzas.