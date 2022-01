Un emocionado Ibai habla sobre su sobrepeso: "Me siento en un sofá y me pongo un cojín porque no quiero que se me vea gordo"

Ibai, también conocido desde hace un tiempo como Gigante Noble, ha desvelado en un reciente directo cuál es su mayor inseguridad. El streamer vasco siempre ha hablado sin ningún tipo de pudor que lleva una vida con la que jamás hubiera soñado. A pesar de ello, nada le impide tener ciertas inseguridades.

A pesar de haber recibido millones de comentarios sobre su sobrepeso y haber levantado un muro inquebrantable contra ellos, Ibai reconoce tener ciertas inseguridades

'Podría desaparecer mañana que mi vida ha sido mucho mejor de lo que me imaginaba'; explicaba Ibai durante su directo. No obstante, para el streamer el sobrepeso sigue siendo un problema. 'Tengo inseguridad con mi sobrepeso. Todo el mundo sabe que estoy gordo, hay memes sobre que estoy gordo'; añade.

Ibai no se cortó un pelo a la hora de hablar sin tapujos de las inseguridades que le provoca frente a la cámara, o en su día a día fuera de ella, el sobrepeso. 'Me siento en un sofá y me pongo un cojín porque no quiero que se me vea gordo. Sé que estoy gordo. Tu sabes que estoy gordo. Siempre voy a intentar parecer lo menos gordo posible para que la gente no hable sobre mi'; destacaba.

El streamer reconocía que a pesar de que es un tema, el relacionado con los comentarios, que no le molesta lo más mínimo y se considere un muro de hierro infranqueable sobre los insultos, 'todavía tengo algunas pequeñas cositas de inseguridad dentro de mi'. El 'speech' del vasco ha sido recibido con aplausos en las redes sociales, quienes han valorado muy positivamente sus palabras. 'Si queréis un cambio físico, hacedlo. Siempre os he intentado inculcar una vida saludable', añadía Ibai para sus seguidores recordando así uno de los principales leitmotiv de su etapa como streamer.