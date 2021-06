"Eran otros tiempos": Ibai reacciona a los especiales de 1 millón de suscriptores de Rubius, Grefg, Auronplay y Willyrex

En los directos de Ibai no sólo encontramos entrevistas o videojuegos, sino también reacciones. El streamer vasco ha hecho popular esta sección en la que reacciona a todo tipo de vídeos, desde análisis de películas, hasta videoclips. Recientemente Ibai ha querido recordar varios de los especiales más famosos de YouTube.

Tenemos que remontarnos a 2013 cuando la plataforma de Google estaba en pleno auge, siendo Rubius el primer youtuber español en alcanzar la cifra de un millón de suscriptores. Puede que a día de hoy tener semejante cantidad de suscriptores no sea nada del otro mundo, pero hace ocho años era algo impensable y que te coronaba como el auténtico 'rey' de la plataforma.

Para celebrar la cifra, muchos youtubers hacían especiales de todo tipo. Desde agradecimientos, hasta pequeños 'cortometrajes'. Ibai quiso recordar algunos de los más destacados en la comunidad española. Además de Rubius, el streamer reaccionó a otros especiales de un millón como Mangel, Auron o casos recientes como el de Grefg.

"2013 chavales esto es la moda: Dubstep, quedada en Callao en Madrid, flechipollas, pelo a lo Justin Bieber, pantalones 'cagaos' vaqueros ... Si no lo has vivido, no opines. Ahora tu eres un niño cebollón que has crecido con TikTok y vas al gimnasio con 9 años; antes no se hacía eso"; comentaba Ibai en relación a las imágenes del especial 1 millón de Rubius.

Uno de los vídeos que más llamó la atención fue el especial de TheGrefg. "Estaba ya loco desde ahí" decía mientras veía a un jovencísimo Grefg. "Esto te hace valorar todo, ¿eh? Dónde estabas, dónde estas y lo que ha cambiado. La madre que me parió"; añadía.