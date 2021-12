Este fin de semana no necesitas PS Plus: Fin de semana de online gratuito en PS4 y PS5

Si algo nos deja claro PlayStation es que nunca quieren abandonar a sus jugadores. Después de todo, la compañía siempre tiene intención de ofrecer regalos gratuitos, juegos con imponentes descuentos y, finalmente, oportunidades de disfrutar de sus servicios sin ningún tipo de gasto. Este es el caso de PS Plus, el servicio para juego online que ahora podemos probar completamente gratis por tiempo muy limitado.

Desde el día 18 de diciembre a las 00:01 horas hasta el próximo 19 de diciembre a las 23:59 horas tenemos la oportunidad de jugar completamente gratis al online de cada una de las obras que tengamos en nuestra colección sin necesidad de estar suscritos a PS Plus. Una oportunidad única no solo para poder descubrir los modos de juego, sino también aprovechar al máximo las posibilidades.

PS Plus | Sony

Por supuesto, hay juegos para los que esta suscripción no es necesaria. Después de todo, obras como Fortnite o Final Fantasy XIV, hay otras propuestas interesantes que sí requieren de esta suscripción. Un ejemplo de ello es, precisamente, FIFA 22 e incluso Call of Duty Vanguard. Aunque, como puedes suponer, esta promoción está centrada exclusivamente en esos jugadores que no tienen una suscripción activa.

Por supuesto, recordamos que estar suscrito al servicio PS Plus trae consigo una amplia serie de ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de descargar los juegos del mes de PS Plus con propuestas que tienen este mes obras como Godfall o, incluso, Mortal Shell. Un mes completo cargado de buenas experiencias y garantías de éxito para los jugadores.