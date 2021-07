El exitoso Among Us apunta a su estreno en PlayStation: ¿Cuándo llegará el misterio y acción a las consolas PlayStation?

Durante el confinamiento, muchos jugadores acabaron por probar su habilidad con Among Us. El título, a pesar de tener ya unos años, ha acabado siendo todo un éxito, hasta el punto de que ha llegado a llevarse premios. Por ello, con una fama que no deja de crecer y jugadores de todo el mundo que siguen poniéndose a prueba de todas las formas posibles, llega el momento de avanzar un poco más.

Con esto en mente, sus creadores no han dudado en ir confirmando su llegada, poco a poco, a distintas plataformas. Una de las últimas que espera su gran estreno en PlayStation. Y si bien por ahora no se tenía una fecha exacta para este gran estreno, parece que los planes han cambiado un poco. Al menos así lo apunta una filtración de información que indica que ya tendríamos fecha de estreno para PlayStation.

Según la actualización en la tienda de PlayStation, Among Us llegaría el 31 de agosto a las consolas de PlayStation. Por supuesto, nos afirman que debemos tener en cuenta que puede tratarse de una fecha puesta al azar, simplemente con intención de crear una ficha para el juego, aunque también puede tratarse de un primer paso para esa rumoreada presentación de la compañía que se espera para este mes.

Lo que sí se indica es que parece que el juego no limitaría su estreno a una única plataforma, sino que estaría planteando su lanzamiento tanto en PS4 como en PS5. De tal forma que tanto los jugadores actuales como los de nueva generación tendrán acceso a la propuesta. De este modo, nadie se resistirá a la gran acción que Among Us tiene guardada para nosotros.

Mientras esperamos su gran estreno, recordamos que Among Us está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X y dispositivos móviles. Se trata de una propuesta que, además, nos permite el crossplay, sin límites para que los jugadores puedan disfrutar de sus partidas con sus amigos sin importar la plataforma desde la que estén jugando. De este modo se garantizan las mejores experiencias posibles.