Among Us presentará su próximo mapa durante The Game Awards

Muchos no esperaban el gran éxito que Among Us ha tenido y es que, desde su estreno en 2018, el juego ha conseguido despegar este mismo año, hasta el punto de ser nominado en The Game Awards. Es precisamente su presencia en la gala lo que ha animado a sus desarrolladores a querer presentar novedades en esta, afirmando que será ahí donde puedan conocer las novedades sobre su nuevo mapa.

Ha sido el propio presentador del evento, Geoff Keighley, quien ha confirmado esta gran noticia. De hecho, será la primera vez que podamos ver este mapa en acción, por lo que el próximo jueves será un gran momento para los jugadores. Sobre todo aquellos que quieren seguir explorando posibilidades dentro de Among Us, el exitoso título indie que nos ha dejado sin palabras en innumerables ocasiones.

Eso sí, desde Innersloth todavía no han querido revelar muchos detalles sobre el nuevo mapa ya que debe ser una de las grandes sorpresas de la noche para los jugadores. Pero lo que tenemos claro es que será toda una revolución que los usuarios podrán aprovechar al máximo y que supondrá una nueva búsqueda de trampas para los Impostores y nuevos caminos de salvación para los inocentes.

Among Us está disponible en PC, iOS y Android. Se trata de una de las grandes revoluciones para los jugadores en el que uno o varios impostores deben conseguir mantenerse ocultos entre todos los inocentes para, de ese modo, poder superar las misiones sin acabar siendo una de las víctimas. Todo esto con ciertos toques de misterio e investigación.