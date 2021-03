Ghost of Tsushima, exclusivo de PlayStation, cuenta con una de las mejores tasas de finalización

A lo largo de estos años, muchos desarrolladores se quejan de que la forma de jugar ha cambiado, con una comunidad que se ha vuelto cada vez más cómoda y que no llegan a finalizar sus partidas, sino que tienden a dejar la historia a medio completar o, incluso, buscan simplemente superar lo justo para finalizar la obra. Pero parece que esta no es una queja que Sucker Punch deba tener en mente puesto que su juego exclusivo de PlayStation ha sido un éxito en muchos aspectos.

El candidato a los GOTY pudo no llevarse el premio a Juego del año, honor que acabó en manos de Naughty Dog por su secuela de The Last of Us, pero la cautivadora aventura de Sucker Punch se ha hecho con otros grandes logros. El estudio puede sentirse orgulloso de que su obra cuenta con una de las mejores tasas de finalización para un juego de mundo abierto en PS4. De hecho, más del 50% de los jugadores han terminado la historia en su intento por ayudar a Jin Sakai en su lucha contra el Imperio Mongol.

Si bien en lo que respecta a ventas ha sido todo un éxito, también ha logrado convertirse en uno de los juegos favoritos de los usuarios. El trabajo de Sucker Punch ha llegado a encandilar al 50,2% de los jugadores que han probado la obra, una cifra obtenida al observar los números del trofeo Mono No Aware, el cual obtienen únicamente aquellos que terminan la historia principal.

Ghost of Tsushima | Sony

Lo llamativo de esto es que, tal y como indica el medio que ha efectuado el estudio, la mayor parte de los juegos se mantienen entre el 30-40% que terminan los juegos de mundo abierto. Después de todo, se tratan de juegos que requieren mucho tiempo para poder acabar su historia e incluso llegar a descubrir una gran parte del mapa. A continuación, os mostramos los juegos de mundo abierto que más han animado a los jugadores a quedarse hasta terminar la historia, con fecha a marzo de 2021:

Marvel's Spider-Man - 50,8%

Ghost of Tsushima - 50,2%

Assassin’s Creed Origins - 38,2%

Far Cry 5 - 36,7%

Days Gone - 34,7%

Horizon Zero Dawn - 34,1%

Assassin's Creed Odyssey - 30%

The Witcher 3 - 29,8%

Death Stranding - 28,6%

Red Dead Redemption II - 28,2%

Watch Dogs 2 - 24,9%

Assassin's Creed Valhalla - 19,8%

Si bien Spider-man se mantiene por encima de Ghost of Tsushima, hay que recordar que la obra del trepamuros no supera las 30 horas para ser completado. Por ello, Ghost of Tsushima ha marcado un importante punto de inflexión que podría suponer un cambio en el desarrollo de los videojuegos. Lo que está claro es que Sucker Punch puede tener por seguro que ha conseguido crear una gran obra que ha emocionado a los jugadores de PlayStation 4.