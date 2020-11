Fall Guys anuncia su colaboración más inesperada con una skin única

El título de Mediatonic tiene muchas sorpresas para los jugadores, tal y como demuestra con cada una de sus novedades compartidas en los últimos días. Pero aunque parecía que las noticias se iban a calmar un poco, la realidad es muy diferente y es que el estudio todavía tiene mucho que decir. Al menos así lo han demostrado al anunciar una nueva colaboración de lo más inesperada.

A partir del 13 de noviembre, los jugadores podrán hacerse con una skin especial de Untitled Goose Game, la propuesta que ha llevado a los jugadores a convertirse en un ganso dispuesto a hacer grandes travesuras. Y el cual, recientemente, ha incluido un modo multijugador que ha garantizado una mayor diversión en el título. Por ello, es momento de que los jugadores le den un nuevo nivel a este divertido personaje.

La skin del ganso estará disponible en el party royale muy pronto, aunque por el momento no se ha indicado cuánto costará poder obtenerlo. Pero, si seguimos pasos anteriores de la compañía, es de suponer que tendrá un valor de 5 coronas cada parte. Eso sí, tendremos que esperar muy poco para poder conocer más de esta curiosa skin, la cual ha sido anunciada de la forma más inesperada en Twitch.

Por supuesto, os recordamos que Fall Guys está disponible en PC y PlayStation 4. En caso de que todavía no hayas disfrutado de esta gran experiencia, te animamos a probar tu habilidad puesto que la torpeza de nuestro personaje puede ser todo un reto. Eso sí, si todavía no has probado la gran acción de Untitled Goose Game, también es una experiencia sin igual donde un curioso ganso logra poner patas arriba la vida de los pacíficos habitantes de un pueblo.