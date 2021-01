Far Cry 6: Filtran posibles detalles sobre su historia y villano

Muchos jugadores están a la espera de poder ver las grandes novedades que llegarán con la nueva propuesta de Ubisoft para Far Cry. Después de un anuncio que llegaba tras la filtración de información del juego, el tiempo de espera para su gran estreno se está haciendo largo, sobre todo cuando sabemos que uno de los villanos es uno de los actores más destacados para muchos.

Pero a pesar del interés que muestran los jugadores, tenemos que esperar un poco para poder ver su estreno e información, a pesar de que las filtraciones siguen apareciendo. Si hace unos días se hablaba sobre su posible fecha de estreno, ahora llega el momento de que una filtración de un supuesto tester nos mencione algunos de los aspectos relacionados con su historia y el villano de la historia.

Este tester ha compartido la información mediante Reddit, explicando sus supuestas sensaciones respecto a este nuevo proyecto. Menciona que, después de la primera misión, el presidente Antón encuentra a nuestro personaje y le dice a su joven hijo Diego que dispare con intención de ganarse su lealtad. Diego duda, momento en el que se puede aprovechar para escapar, aunque parece que esto dependerá de cómo queramos completar la misión.

Eso sí, indica que estaríamos en un mundo abierto y donde las diferentes facciones contribuyen a cada interacción con Antón, lo que daría peso a la historia. Claro que, como siempre en lo que respecta a filtraciones y rumores, avisamos de que no hay confirmación oficial por parte de Ubisoft, por lo que tendremos que esperar. Mientras tanto, recordamos que Far Cry 6 estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X este mismo año.