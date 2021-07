FIFA 22 enfurece a los jugadores de PC al confirmar que la versión de ordenador será peor que la de PS5 y Xbox Series

Muchos jugadores lo estaban esperando y, sin embargo, el anuncio de FIFA 22 no está siendo tan satisfactorio como se esperaba. Después de todo, la compañía ha confirmado malas noticias para los jugadores de Nintendo Switch e incluso para el bolsillo de los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X. Si bien parecía que ahí se iba a acabar la cosa, finalmente se ha confirmado que esto no va a mejorar para los jugadores de PC.

Recientemente se hablaba de que habría una mejora gráfica que la nueva generación de consolas y Stadia tendrán incluida. Sin embargo, los jugadores de PC no tendrán acceso a ello. Al menos así lo ha indicado la compañía y esta noticia, tal y como ya ha demostrado la comunidad, no es que esté gustando demasiado, sino que incluso han iniciado un subreddit para quejarse directamente.

Tal y como afirman en el mensaje, los jugadores de PC no quieren comprarse una consola nueva, sino seguir aprovechando al máximo la jugabilidad en PC. Por ello, no han dudado en mostrar su descontento y afirmar que deben buscar algún tipo de solución para que esto cambie. Al menos con la intención de que la compañía no los deje atrás y los limite únicamente a la versión que estará disponible en la actual generación, es decir, la misma que PlayStation 4 y Xbox One.

Hay quienes tienen la teoría de que esta decisión se limita únicamente a algo de marketing. A pesar de ello, creen que el trato es injusto y no dudan en mostrar su descontento con la decisión. Por ello, esperan que finalmente se opte por el cambio y acaben confirmando que la versión de PC también disfrutará de las mejoras gráficas y jugables. Sea como sea, está claro que la comunidad de jugadores no está dispuesta a callarse.