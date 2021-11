Filtración Xbox Game Pass: una de las mejores trilogías de los videojuegos podría llegar próximamente

Una filtración ha revelado que una de las consideradas mejores trilogías de los videojuegos podría llegar dentro de poco a Xbox Game Pass. Hablamos de Mass Effect Legendary Edition, que como sabéis es una compilación de los videojuegos de la trilogía: Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3. La filtración se produjo en la propia tienda oficial de Xbox, que colocó brevemente el logotipo de "Xbox Game Pass" en el juego.

Sin embargo, por el momento no se ha revelado oficialmente ninguna información. De llegar, habría que ver cómo lo hará. No está claro si se agregará a través de EA Play o no. Si se agrega a través de EA Play, significa que se limitará a Xbox Game Pass Ultimate, el nivel más caro del servicio de suscripción que viene con EA Play y Xbox Live Gold por 5 euros más adicionales al mes.

Mass Effect Legendary Edition es una recopilación de los 3 juegos principales de la saga, pero remasterizados en 4K. Se lanzó a principios de este año para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Además, recordad que incluye el contenido básico para un jugador, y más de 40 DLCs de los títulos Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, incluidas armas y armaduras promocionales y paquetes, remasterizados y optimizados para 4K Ultra HD.