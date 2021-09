Fin de semana de juegos gratuitos: Prueba y descarga gratis estos exitosos juegos en PC y consolas

Ha llegado el momento más esperado por los jugadores, sobre todo ahora que la vuelta al cole está ya encima. Por ello, con intención de que podáis disfrutar de un fin de semana de buenas experiencias y grandes licencias, tenemos para vosotros un recopilatorio de juegos que estarán gratis este fin de semana. Eso sí, en algunos casos con propuestas que únicamente son para una prueba temporal y, en otros casos, para sumarlos a tu colección para siempre.

Nioh: Complete Edition y Sheltered (Epic Games)

Una semana más Epic Games Store nos permite hacernos con grandes juegos para nuestra colección. Y esta vez no defrauda puesto que tenemos grandes obras repletas de acción, aventuras y, finalmente, supervivencia. Si tienes ganas de grandes retos y disfrutar de propuestas únicas, esta es la mejor opción para ti. Sobre todo porque te puedes quedar con estas propuestas para siempre.

Rainbow Six Siege | Ubisoft

Rainbow Six Siege (PC, Xbox y PlayStation)

Vienen novedades a Rainbow Six Siege y, por ello, parece que la compañía Ubisoft tiene intención de que los jugadores puedan probarlo totalmente gratis. Recuerda que tienes acceso a este juego de forma totalmente gratuita hasta el próximo 13 de septiembre a las 22 horas.

Madden NFL 22 (PC, Xbox y PlayStation)

Siguiendo con la línea de las pruebas gratuitas, tenemos para nosotros una propuesta única en la que todos los jugadores podrán disfrutar del deporte al nivel más alto. Y es que esta propuesta resulta llamativa, sobre todo para aquellos que disfrutan de la liga de fútbol americano. Por ello, tienes hasta el 13 de septiembre para probarlo completamente gratis.

Blasphemous | The Game Kitchen

Blasphemous (Xbox)

El título español Blasphemous quiere que los jugadores conocen un poco más a fondo lo que realmente puede ofrecer. Por ello, tenemos para nosotros la increíble oportunidad de descubrir su oscuro mundo hasta el próximo 13 de septiembre a las 8:59 horas en Xbox One y Xbox Series X/S.

F1 2021 (PC, Xbox y PlayStation)

Las carreras de la Fórmula 1 llegan para quedarse y sorprendernos. Tenemos para nosotros una propuesta llamativa y espectacular con vehículos que nos llevarán a competir a gran velocidad y que, simplemente, garantizarán que todos los jugadores puedan poner a prueba su habilidad de la mejor forma posible.

Far Cry 3 Classic Edition | Ubisoft

Far Cry 3 (PC)

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la oportunidad de sumar a nuestra biblioteca de juegos la espectacular propuesta de Far Cry 3. Se trata de una licencia que nadie puede olvidar y que sin duda lo tiene todo para ser, simplemente, una auténtica maravilla. Así es que no debes perder la oportunidad de disfrutar de este gran momento, sobre todo porque la cuenta atrás para que vuelva a estar a su precio original ya ha comenzado.