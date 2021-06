Fortnite prepara el estreno de su Temporada 7 con un invitado misterioso

Quedan muy pocos días para que la temporada 7 tenga su gran estreno. De hecho, la compañía ya ha prometido que habrá una serie de novedades realmente interesantes y, por otra parte, incluso se llegó a hablar de una filtración que ha pillado muy por sorpresa a los jugadores. Sobre todo porque adelanta muchos e importantes cambios en el mapa de cara a esta propuesta donde, según parece, los aliens tendrán un gran papel.

Con intención de seguir sorprendiendo a los jugadores, la compañía ha querido integrar la última sorpresa de cara a la nueva temporada. Todo esto con ovnis, los cuales ya han comenzado a hacer de las suyas por el mapa. Al menos así lo muestran varios jugadores, que se han visto abducidos por estos y siendo transportados a otros lugares. ¿No nos crees? Entonces observa el vídeo que te mostramos a continuación.

Estos seres pueden aparecer en cualquier parte del mapa, siendo una de las grandes sorpresas que nos pueden dejar sin palabras. Claro que, ¿y si te decimos que esta abducción puede ser realmente interesante? Si bien puede hacer que tu paso por el battle royale sea un poco lento, sobre todo mientras estás en el proceso de subir al objeto volante, el hecho de reaparecer en una zona aleatoria del mapa con los escudos a tope puede ser una gran ventaja.

Por supuesto, también puede ser una estrategia ideal para los jugadores más tácticos pues, gracias a esto, pueden pillar desprevenido a un jugador recién aparecido o, incluso, a uno que están a punto de llevarse. Lo que está claro es que la compañía ya nos está dejando claro lo que está a punto de llegar. Y que, sin duda, esta temporada 7 va a ser mucho más grande de lo que muchos esperaban.

¿Todavía no has probado este gran battle royale o lo has dejado un tiempo y quieres regresar? Es el momento de recordarte que Fortnite está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Android. Por el momento los jugadores de iPhone y Mac tienen que esperar puesto que la guerra entre Apple y Epic Games no ha hecho más que empezar.