Fortnite presenta su gesto de despedida para este 2020

Este 2020 es uno de los años que, aunque muchos quieren olvidar, posiblemente sea imposible. Hemos pasado por muchas cosas que, lamentablemente, todavía siguen presentes en algunos aspectos. Por ello, la compañía Epic Games quiere ofrecer a los jugadores una forma de despedirse de este año por todo lo alto. Para ello, presentando un nuevo gesto que poder utilizar en el battle royale.

Con un mensaje en redes sociales, el equipo de Fortnite nos sorprende con un gesto que ya ha sido aplaudido por toda la comunidad de jugadores. Después de todo, se trata de un divertido emote en el que podemos ver al personaje observando unos globos que marcan 2020. Tras un gesto de desaprobación, no duda en pinchar estos para sustituirlos por el 2021.

Para todos aquellos que quieran hacerse con el emote, este ya se encuentra disponible en la tienda por 200 paVos. Resulta interesante y llamativo para los jugadores poder despedirse de este año con su juego favorito. Eso sí, posiblemente sea la mejor despedida para el evento que celebraremos con el battle royale, aunque todavía nos queden algunos datos por conocer.

Fortnite está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de un prometedor battle royale cargado de propuestas cambiantes que, con cada nueva temporada, encuentra nuevas formas de poder sorprendernos. Si todavía no te has dejado llevar por su acción no lo dudes y súmate a los jugadores que día a día dan vida a este increíble juego.