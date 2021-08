Forza Horizon 5 muestra nuevos detalles de su mapa: Carreras en un mundo abierto gigantesco

Muchos jugadores que disfrutan de las propuestas de conducción no pierden detalle de la saga de Microsoft, Forza Horizon. Después de todo, se trata de una de las grandes propuestas en las que los jugadores tienen todo tipo de vehículos con los que poner a prueba su habilidad al igual que grandes propuestas con las que demostrar su habilidad a base de recorrer espectaculares escenarios.

Sin embargo, las promesas de las anteriores entregas parecen quedarse cortas cuando Forza Horizon 5 está en camino. Esto se debe a que la compañía ya ha comenzado a mostrar los primeros detalles de su propuesta, esta vez enfocándose más en su mapa, el cual nos llevará a México y que, según ha indicado la compañía, será el 50% más grande del mapa que conocimos en la anterior entrega.

Con intención de presentar un poco más a fondo el mundo abierto de la nueva entrega, el director creativo de Playground Games, Mike Brown, ha sido el encargado de explicar un poco más lo que veremos. Y es que, tal y como ha adelantado, tendremos acceso a volcanes, playas e incluso ciudades. Una propuesta que, como bien indican, podrá poner a prueba la habilidad de los jugadores de muchas y variadas formas.

Así es que es el momento de no perder la oportunidad de conocer una de las propuestas más ambiciosas de la compañía hasta la fecha. Se espera que su lanzamiento, en PC, Xbox One y Xbox Series X/S, sea no solo uno de los mejor acogidos por los jugadores, sino que además garantice las mejores experiencias posibles, con competición garantizada y gráficamente, una auténtica maravilla.