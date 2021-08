Futuro brillante para The Last of Us y Uncharted: Naughty Dog habla sobre la posibilidad de nuevas entregas

Para los jugadores, Naughty Dog se ha convertido en una de las compañías más reconocidas. De hecho, pocos son los jugadores que no conocen su nombre o, en general, que no conocen sus obras. Después de todo, ¿quién puede pasar por alto grandes juegos como Crash Bandicoot, The Last of Us o Uncharted? Y aunque actualmente Crash Bandicoot ha pasado a manos de otras compañías, Naughty Dog sigue dando vida a las otras dos grandes licencias.

Para muchos jugadores, el estreno de The Last of Us 2 ha marcado un antes y un después. Un momento clave en el mundo de los videojuegos que supuso un GOTY para esta obra. Por ello, no es de extrañar que muchos se planteasen ver una nueva entrega en el futuro al igual que la posibilidad de que el famoso ladrón Nathan Drake pudiese regresar a los videojuegos. Sobre todo ahora que Tom Holland prepara una película de esta saga. Y parece que la idea no solo gusta a los jugadores, sino también a la compañía.

Uncharted 4 | Naughty Dog

En una reciente entrevista, Naughty Dog ha mencionado que no cierra la puerta a esta posibilidad. De hecho, aunque la historia de Nathan tendría su cierre natural en Uncharted 4, les gustaría llegar a hacer una entrega que cierre por completo la historia de la franquicia. Por supuesto, también quieren hacer nuevas IPs, sorprender a los jugadores con propuestas llamativas e historias únicas, pero saben que todavía tienen mucho que ofrecer en sus licencias más conocidas.

Por supuesto, esto no confirma ni desmiente que ya puedan tener alguna propuesta en camino, sino que adelantan que debemos estar atentos a sus próximos movimientos pues parece que Naughty Dog tiene mucho que ofrecernos. Mientras tanto, recordamos que actualmente trabajan en un modo multijugador basado en The Last of Us.