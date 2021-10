El futuro de PS5 apunta alto: Desde Sony afirman que su catálogo será el más fuerte hasta ahora

Muchos jugadores siguen teniendo su mirada puesta en las tiendas, en buscar incansablemente la oportunidad de hacerse con una PS5. Después de todo, la nueva generación de PlayStation apunta a ser prometedora. Sin embargo, conseguir una de las unidades que llega resulta una misión casi imposible si tenemos en cuenta la cantidad de demanda que hay, más aún cuando los grandes de la compañía nos muestran que el futuro de su catálogo es prometedor.

A lo largo de estos meses hemos conocido algunos de los títulos que llegarán y que sin duda ya están situados en la lista de deseos de muchos jugadores, como es el caso de God of War Ragnarok o, incluso, Horizon Forbidden West. Sin embargo no son los únicos que llaman nuestra atención, sino que hay mucho más por esperar, tal y como ha detallado Jim Ryan, director ejecutivo de PlayStation y CEO de la compañía.

Este ha concedido una entrevista a GamesIndustry y no ha dudado en tocar varios temas, entre ellos tanto el éxito de la consola en su primer año al igual que los juegos que han llegado y que están por llegar. Sin embargo, lo que tiene claro es que, a medida que la cantidad vaya aumentando, el catálogo de la consola será el más prometedor, teniendo en mente que algunos de los juegos más importantes todavía están por llegar en los próximos meses.

En palabras de Ryan, el catálogo de lanzamiento ha sido del mejor que han tenido e incluso le gustaría añadir que el mejor que ha tenido cualquier consola. Cuenta con obras como Returnal e incluso Ratchet and Clank Una Dimensión Aparte, sin embargo la lista de juegos en preparación es incluso más prometedora y es, en su opinión, una de las más fuertes que han tenido para cualquiera de las consolas. Por ello, no pueden esperar a que los jugadores vean lo que llegará con Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok, incluso Gran Turismo 7.

Eso sí, no hay que olvidar que todavía hay mucho más por llegar con propuestas como Marvel’s Spider-Man 2 o Marvel’s Wolverine, juegos de Insomniac Games que fueron confirmados durante la PlayStation Showcase. Sony ha sabido crecer y parece que lo harán incluso más en los próximos meses y años. Así es que, por ahora, los jugadores tienen mucho más que esperar.