Gears 5: Hivebusters se presenta en un nuevo tráiler y confirma su fecha de lanzamiento

El pasado año nos dejó con interesantes propuestas para los jugadores. Historias sorprendentes, mecánicas jugables que dejan sin palabras y, por supuesto, personajes tan completos que llegan a quedarse bien grabados en nuestro corazón. Esto lo podíamos encontrar en Gears 5 con una espectacular historia que nos dejó con uno de los mejores juegos de la generación y que ahora repetirá con su expansión.

Aumentando tres horas la campaña, Gears 5: Hivebusters es la nueva expansión del juego. Eso sí, estará disponible a partir del 15 de diciembre y, mientras que se puede adquirir por 19,99 euros por separado, todos los usuarios de Xbox Game Pass tendrán acceso gratuito al instante. Así es que, si estás suscrito al servicio de Microsoft, este es uno de los mejores momentos para disfrutar de esta gran aventura.

En esta aventura tendremos el rol de Lahni, Keegan y Mac, los héroes que pudimos conocer en el modo Escape de esta gran obra. Eso sí, estos se mostrarán en su primera misión como parte del programa secreto Hivebuster. De este modo tendremos una importante misión suicida que cumplir con el fin de poder destruir un imponente nido de enjambre.

Si todavía no has probado la gran acción de Gears 5, te recordamos que ya está disponible en PC y Xbox One. Por supuesto, también es posible disfrutar de esta gran aventura en Xbox Series X, siendo uno de los grandes estrenos que puedes aprovechar al máximo para conocer el gran potencial de la consola. Todo con ausencia de tiempos de carga y gran acción.