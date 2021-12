George R.R. Martin habla de su intervención en la creación de Elden Ring

El nombre de George R.R. Martin ha marcado un importante punto en la historia. Después de todo, ha sido el creador del imponente mundo de Juego de Tronos y sus personajes. Sin embargo, en la actualidad lo que realmente llama la atención de él es su relación con Elden Ring, la nueva obra de FromSoftware y una de las obras más esperadas en la actualidad de los videojuegos.

Si bien sabíamos en su día que el escritor trabajaba en la propuesta, ahora es el momento de conocer un poco más a fondo este trabajo. Todo gracias a un completo blog escrito por el propio George R.R. Martin en el que se sincera con sus fans. En este indica que el propio Hidetaka Miyazaki y sus desarrolladores se acercaron desde Japón para poder hablar con él, pidiéndole que les ayudara a crear el trasfondo y la historia de un nuevo juego en el que estaban trabajando.

Elden Ring | FromSoftware

Y si bien afirma que los juegos no son lo suyo, afirma que años atrás jugaba a títulos de estrategia como Railroad Tycoon o Romance of the Three Kingdoms. Sin embargo, aunque los videojuegos no son su gran pasión, la oferta presentada por Miyazaki llamó su atención. Después de todo, indica que veía que hacían cosas innovadoras con un arte magnífico, buscando de él apenas un poco de construcción del mundo.

La intención de FromSoftware para esta colaboración no era la de dejar en manos de George R.R. Martin la creación de todo el juego, sino que él, con su habilidad de crear mundos fantásticos, diese vida a un mundo profundo, oscuro y resonante que pudiese servir de base para el juego que estaban creando. Y por suerte, él no solo tiene la habilidad, sino que le encanta dar vida a estos mundos.

Y si bien afirma que ahora conoce lo mucho que tardan los videojuegos en desarrollarse, lo que ha visto de Elden Ring es que “se ve increíble”. Esto simplemente nos da nuevos y buenos motivos para que los jugadores esperen con ganas el estreno de Elden Ring, obra que os recordamos que estará disponible a partir del próximo 25 de febrero de 2022 en PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5.