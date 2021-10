God of War confirma su llegada a PC y lidera en tiempo récord las ventas mundiales de Steam

A lo largo de los últimos años, los jugadores de PC han estado esperando un anuncio muy especial por parte de Sony. Si en su día nos confirmó la llegada de Horizon Zero Dawn o Days Gone a Steam, esto no parecía suficiente. Y es que todos esperaban el gran anuncio: la llegada de God of War a Steam. Un anuncio que, aunque se ha hecho esperar mucho tiempo, finalmente se ha confirmado oficialmente.

Si bien el juego ha confirmado su llegada el 14 de enero de 2022 a Steam y Epic Games Store, muchos jugadores no han querido perder la oportunidad de reservar ya el juego. Por ello, las ventas a nivel mundial de Steam ya han logrado alcanzar cifras realmente elevadas, con un primer puesto más que merecido. Sobre todo si tenemos en cuenta todas las mejoras que incluye la obra.

Tal y como mencionan en el blog oficial de la compañía, God of War tendrá importantes mejoras gráficas. Si ya se ve de maravilla en PlayStation 4 y 5, ahora en PC contará con auténtica resolución 4K en todos los dispositivos compatibles además de frecuencias desbloqueadas. Otro aspecto interesante es que los jugadores además podrán contar con la compatibilidad ultrapanorámica, un añadido que ya en su día nos fascinó con Horizon en su llegada a PC.

Poco a poco los exclusivos de PlayStation apuntan a ir llegando a PC, tal y como confirmaba en su momento que sucedería la compañía. Por ello, es importante tener en cuenta que, con paciencia y esmero por parte de la compañía, tendremos a nuestra disposición una propuesta completa y de gran calidad gráfica. Una experiencia que, además, nos garantizará poder disfrutar con la mayor calidad posible de la historia de Kratos y Atreus.