God of War Ragnarok: El primer gameplay se mostraría en el PlayStation Experience de julio

Junio es uno de los mejores meses del año en lo que respecta a noticias relacionadas con próximos lanzamientos. La Electronic Entertainment Expo, -también conocida por su abreviatura E3-, es una de las convenciones más importantes de la industria, ya que grandes compañías como Xbox, Bethesda, Nintendo, Square Enix o Electronic Arts hablan sobre lo que está por llegar. Sin embargo, desde hace unos años PlayStation dejó de asistir y este 2021 también se ha echado en falta su presencia.

Según las palabras de uno de los portavoces de Sony en 2018, el E3 habría perdido el impacto de años anteriores. Es por ello que a cambio la compañía japonesa ha llevado a cabo sus propios eventos para anunciar todo tipo de noticias, independientemente de la feria. Hace unos días os hablábamos sobre la posibilidad de celebrarse un PlayStation Experience durante el mes de julio. Al parecer, una filtración asegura la existencia de una expansión de Ghost of Tsushima y que ésta podría presentarse en el misterioso directo.

No obstante, el nuevo proyecto de Sucker Punch Productions no sería la única sorpresa del evento. De acuerdo a un popular insider de Xbox Era, PlayStation mostrará el primer gameplay de God of War Ragnarok. De acuerdo a las palabras descritas a través de su cuenta de Twitter, “Me han dicho que también veremos el primer juego del nuevo God of War en la exposición de Sony. Será emocionante verlo”.

Se cuentan por miles los jugadores que esperaban poder disfrutar del título en algún momento de 2021 y, desafortunadamente, el juego se retrasó a 2022. PlayStation Experience sería un buen momento para mostrar nuevos detalles sobre el juego desarrollado por Santa Monica Studio, pero dado que no hay ninguna confirmación oficial de Sony hasta el momento, tendremos que esperar un poco más.