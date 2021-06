¿PlayStation Experience en julio? El evento de Sony estaría muy cerca

Muchos jugadores echaron en falta la presencia de Sony en el E3 2021. Después de todo, la compañía siempre nos sorprendía con grandes propuestas, a pesar de que hace años que parece haber dejado esos planes para otros momentos. Sin embargo, sí parecen tener en marcha otras grandes propuestas como su propio evento. Si recientemente hablábamos de que esta estaría cerca, ahora es el momento de ponerle una fecha.

Según varias filtraciones, la compañía estaría preparando grandes anuncios para el 8 de julio. Todo esto como una información que ha surgido tras filtrarse la posible existencia de una expansión de Ghost of Tsushima. Y es que esta información podría llegar a presentarse durante este misterioso evento que, hasta la fecha, la compañía no ha confirmado, a pesar de que sí ha hablado que hay novedades en marcha.

Si bien varios insiders afirman que este evento ya estaría organizándose, el medio francés JeuxVideo no perdía la oportunidad de mencionar que, quizás, el proyecto de Ghost of Tsushima se mostraría durante el PlayStation Experience del 8 de julio. Y es que, tal y como han indicado en Resetera y Reddit, no es la primera vez que se marca esta fecha para un posible evento de Sony.

De hecho, varios de estos filtradores ya cuentan con cierta credibilidad puesto que han acertado grandes anuncios en varias ocasiones. Aunque, por ahora, tendremos que esperar un poco más para poder tener algo más de información al respecto. Lo que está claro es que hay grandes anuncios por llegar y parece que Sony ya lo tendría todo listo para poder presentarnos estas novedades.