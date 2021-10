Gotham Knights desvela a sus enemigos en un nuevo tráiler de presentación

El mundo de DC se revolucionaba en el momento de la celebración de DC Fandome. Después de todo, este evento nos dejó con una interesante base de novedades en lo que respecta a películas y todo tipo de detalles para los videojuegos. Entre estos, no solo tuvimos información de Suicide Squadron: Kill the Justice League, sino que también hubo un espacio especial para Gotham Knights.

La falta de Batman deja a Gotham con un gran peligro. Por suerte, los sucesores del caballero oscuro siguen peleando por el bienestar de la ciudad. Más ahora que estos tienen que enfrentarse al Tribunal de los Búhos, una orden realmente peligrosa y que, tal y como afirman en el tráiler, quien entra ahí, ya no puede volver a salir, ya sea por unirse a ellos como por enfrentarse a estos.

Si bien por ahora no tenemos detalles sobre su próximo lanzamiento, sabemos que contaremos con la posibilidad de manejar a imponentes personajes como Nightwing, Red Hood, Batgirl y Robin. Cuatro personajes que han vivido de cerca las peores situaciones junto a Batman y que ahora deben cumplir con su legado, sobre todo en este momento donde el gran héroe ya no se encuentra entre nosotros.

Por supuesto, lo importante es recordar que podremos disfrutar de este juego en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5 en 2022. Por ahora no tenemos una fecha de lanzamiento que marcar en nuestro calendario, pero queda cada vez menos para poder disfrutar de esta gran propuesta. Así es que no lo dudes y sigue de cerca todas las novedades que están por llegar.