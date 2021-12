GTA 5 se convierte en el juego más visto del año solo 8 años después de su lanzamiento

2021 ya está llegando a su fin y es el momento perfecto para analizar diferentes puntos del sector de los videojuegos. Fue a mediados de este mes que pudimos conocer el considerado Mejor Juego del Año, galardón que se llevó It Takes Two, sin embargo ahora se habla del juego más visto de 2021 algo donde Rockstar está más presente que nunca.

Después de 8 años desde su lanzamiento, GTA 5 se convierte en el juego más visto de todo este año. Fueron 2100 millones de horas de visualización las que jugadores de todo el mundo han podido disfrutar en todo el año, una cifra muy superior a las de otros títulos como Valorant, Fortnite o League of Legends.

GTA V | Rockstar Games

Si bien la jugabilidad de GTA 5 ayuda a que este título sea muy llamativo y querido por los fans, es gracias a streamers como Ibai y Auronplay que se ha convertido en todo un éxito. Este mismo verano en Twitch se hizo muy viral la serie de videos de Marbella Vice, un servidor adaptado con a las costumbres y marcas españolas donde varios streamers compartieron todo tipo de pruebas y retos.

Desde hace meses diferentes medios y fans de la franquicia no paran de comentar las supuestas novedades que llegarán con la secuela de esta franquicia, sin embargo Grand Theft Auto V ya ha demostrado que no tiene de qué preocuparse. Rockstar todavía no se ha mencionado sobre si realmente GTA 6 está en desarrollo por lo que por el momento todavía tenemos tiempo de disfrutar del juego más visto del año.