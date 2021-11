GTA 6 tendría cambios importantes respecto a las entregas anteriores, según un fundador de Rockstar Games

Existen todo tipo de teorías respecto al juego, rumores y filtraciones que afirman que tendríamos pronto noticias sobre el juego. Sin embargo, la compañía por ahora no nos ha compartido ni una sola fecha o dato que nos indique que eso se hará realidad. Eso sí, esta falta de información no provoca que los jugadores sigan especulando, a pesar de no ser los únicos. Una prueba de ello es que hasta uno de los cofundadores de Rockstar Games se han animado a compartir sus propias predicciones respecto a Grand Theft Auto 6.

Hablamos de Jamie King, cofundador de Rockstar Games que dejó la compañía en el año 2006, y quien no ha dudado en compartir su propia opinión y predicciones respecto a lo que veremos con GTA 6 en su última entrevista con el youtuber Killaz. En esta especula con la idea que el juego pueda no resultar tan divertido y genial como se espera, dando ese “tono” diferente a la propuesta respecto a lo que esperan los jugadores.

Con esto no quiere decir que el juego no vaya a estar bien, sino que cree que no van a encontrar nada que pueda sorprender dado el gran éxito que ha tenido Grand Theft Auto V, su online e incluso Red Dead Redemption 2. Afirma que, incluso aunque él se haya ido, el motor sigue siendo el mismo y sabe que es potente, que la maquinaria que poseen es potente.

Sin embargo, no duda en apuntar que hubo muchos cambios en el equipo, la marcha de figuras importantes que hicieron en su día que GTA sea lo que es ahora. Por estos cambios opina que habrá cambios en el juego que hagan que la obra no llegue a ser lo esperado a pesar de que tiene la sensación de que estará bien.

Entre sus menciones, incluso llega a jugar con la idea de que puedan hacer algo cursi o no, a pesar de que está seguro que, al menos en calidad de jugabilidad, seguirá siendo más o menos igual a lo ya visto, por lo que sabe que a la comunidad le gustará. Eso sí, el factor sorpresa y la diversión no parecen entrar en su predicción, teniendo esa sensación de que no será el gran cambio que los jugadores esperan.

Si bien no hay ninguna afirmación de que esta información venga de fuentes cercanas al estudio, afirma que si bien por una parte cree que la obra estará bien, culturalmente e internamente en los estudios Rockstar sin las figuras de Leslie Benzies y Dan Houser habrá un gran cambio. Aunque, como hemos dicho, tendremos que esperar a que, en el futuro, la compañía haga su anuncio oficial ya que, como bien hemos dicho, se trata de la opinión de Jamie King quien, actualmente, no tiene un vínculo directo con la compañía ni la obra.