GTA VI introduciría su propia criptomoneda como parte de la economía del juego

Si hablamos de uno de los juegos más esperados, uno de los nombres que no puede faltar es el de Grand Theft Auto 6, la propuesta de Rockstar Games que garantiza largas horas de diversión a los jugadores. Si bien por ahora no tenemos mucha información al respecto de la propuesta más allá de rumores y filtraciones, sí que tenemos deseos de lo que nos gustaría ver en la obra, sobre todo para que siga siendo parte de una de las licencias más exitosas.

Pero esta vez venimos a contaros una de las novedades más inesperadas de la propuesta, una información compartida por un conocido insider que afirma que habrá grandes novedades en el juego. Esta vez relacionado con una criptomoneda que se encontraría dentro del juego para garantizar la economía dentro del juego. Eso sí, no se trataría de una criptomoneda ya creada, sino que sería propia del juego.

Tal y como relata en su cuenta de Twitter, el reputado insider por sus acertadas filtraciones de Call of Duty y Battlefield, afirma que la compañía añadiría la criptomoneda como parte de la economía del juego. Según especifica, habrá algunas misiones que recompensen a los jugadores con una criptomoneda en lugar de dinero en metálico al completarlas. Estas podrían llegar a utilizarse en la función de mercado, con especialistas que se encargarían específicamente de estas.

Por supuesto, no se tratan de criptomonedas que podamos sacar, sino que serán dentro del propio juego y como pago de algunos personajes. Vendría con algún tipo de trabajo que realizarían el pago de forma rápida y sin dejar ningún tipo de huella. Algo que, contando con lo criminal que puede llegar a ser el juego y moverse fuera de la ley, podría encajar perfectamente con la propuesta.

Como siempre os decimos, se trata de un rumor que Rockstar Games no ha confirmado. Por ello, es importante recordar que tenemos que esperar nueva información del juego. Todo para poder disfrutar de la mejor experiencia sin crearnos grandes expectativas. Y es que, ante todo, la intención de la compañía al no compartir información del juego es garantizar que todas las novedades sean una gran sorpresa. Mientras tanto, os recordamos que GTA V está disponible en PC, Xbox 360, PS3, PlayStation 4 y Xbox One.