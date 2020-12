GTA Online da la bienvenida a las fiestas navideñas con muchas sorpresas

Las fiestas de navidad ya están aquí y por ello los videojuegos procuran dar a los jugadores buenos motivos para celebrar. Después de todo, en un año donde todo es caos, se sienten más que agradecidos de poder entregar todo tipo de variado contenido. Así es que los jugadores tienen la ocasión perfecta de celebrar estas maravillosas fiestas en el mundo online de GTA V.

La nieve ha llegado al sur de San Andreas, dando así maravillosos paisajes a los jugadores y guiándolos por una amplia ciudad envuelta en un precioso paisaje en blanco. Eso sí, mucho cuidado a la hora de conducir puesto que la nieve, aunque realmente bonita, también suma un nuevo peligro al juego. Después de todo, es el momento de resbalar por la carretera.

Por supuesto, no solo el mapa tiene algunos cambios, sino que los jugadores también se encontrarán con novedades dentro de algunos negocios. Y es que los lugareños no dudan en celebrar las fiestas con increíbles decoraciones navideñas. Pero obviamente nada ha acabado aquí y es que el estudio ha confirmado que habrá regalos para todos los jugadores que se animen a participar.

Por una parte tenemos regalos de ropa, pudiendo de este modo vestir a nuestro personaje de forma adecuada para la celebración. Pero esto no es lo único, sino que también habrá nuevos regalos de cubiertas de vehículos. ¿Aún quieres más? Entonces no te pierdas los packs de cuidados navideños. Todo esto dentro del fantástico mundo online de GTA V, disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.