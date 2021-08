GTA VI queda muy lejos, pero podríamos ver un juego de la saga muy pronto

El estreno de Grand Theft Auto VI puede ser uno de los más esperados a lo largo de estos años. Después de todo, aunque a día de hoy su predecesor GTA V sigue siendo un éxito en ventas y en su modo online gracias a todas las oportunidades que ofrece el roleplay, los jugadores y fans de la saga buscan nuevos retos que superar. Sin embargo, los planes de lanzamiento parecen ir para largo, por lo que piden paciencia a los jugadores mientras ese espacio se va cubriendo con otras exitosas propuestas.

Sabemos que Take-Two, la famosa editora de compañías como Rockstar Games (creadores de GTA, Bully y Red Dead Redemption) y 2K (creadores de NBA 2K21) tiene grandes proyectos entre manos. Fue gracias a su último informe financiero que se daba a conocer que la compañía tenía interesantes planes en marcha, asegurando que estos serían muy bien recibidos por los jugadores. ¿Su intención? Publicar una serie de títulos con los que buscan complementar las superventas de Rockstar.

En esta mención e informe se hablaba de una serie de videojuegos para móviles y remasterizaciones o remakes de títulos que ya fueron en su día un éxito y que ahora regresarían con nuevas fuerzas para adaptarse a la nueva generación. Por suerte, mediante un nuevo documento se ha entrado un poco más al detalle, esta vez hablando de tres remasterizaciones o proyectos que se sumarían al reciente estreno de Grand Theft Auto V mejorado para PS5 y Xbox Series X/S.

Personaje GTA IV | Rockstar

GTA IV, Red Dead Redemption y Bully entre las remasterizaciones más solicitadas

Lamentablemente, a la hora de describir qué juegos han sido seleccionados para su estreno, la compañía ha decidido callar. Sin embargo, eso no ha impedido las teorías de los jugadores, sobre todo debido a los recientes cambios realizados en los mods por parte del equipo de Rockstar. La comunidad de fans y aquellos que han seguido de cerca los pasos de la compañía tienen por seguro que entre los proyectos seleccionados se encontraría GTA IV, uno de los juegos más queridos hasta la fecha.

Por supuesto, esta teoría tiene sus complementos. Si bien una entrega de GTA suena a las mil maravillas, hay quienes no pierden la esperanza de ver la vuelta de Bully, obra en la que tomamos el papel de un abusón en pleno colegio. Sin embargo, otros ven con más claridad el regreso de Red Dead Redemption, la obra que empezó la gran aventura en el Salvaje Oeste y que regresaría con mejorados gráficos y cuidada jugabilidad.

Por supuesto, otros jugadores tienen la confianza de que Max Payne 3 tenga su esperado regreso, más ahora que la saga cumple sus 20 años. Y para finalizar esta sesión de teorías, hay jugadores que no pierden de vista la posibilidad de que pueda tratarse de una versión mejorada y adaptada a la nueva generación de Red Dead Redemption 2. Un juego que se ha llevado dieces de nota y los mejores halagos no puede perder la oportunidad de ofrecer a los jugadores una experiencia viva y repleta de detalles en una generación que no acepta los tiempos de carga.

Red Dead Redemption | Rockstar Games

A la espera de una confirmación oficial

Por supuesto, como bien hemos indicado, se tratan de rumores y teorías por parte de los fans, a pesar de que Take-Two sí tiene en marcha el regreso de tres de sus grandes obras. ¿De qué se tratará? Muy pronto obtendremos la respuesta. Un anuncio que, además, podría juntarse con el estreno de Marvel XCOM, obra que combinaría la estrategia por turnos de XCOM con los espectaculares personajes de Marvel.

Lo que sí está claro es que para Take-Two la compañía Rockstar Games tiene grandes éxitos entre manos. En la actualidad, la compañía sigue manteniéndose con uno de los juegos mejor vendidos en el mercado, más ahora que su apartado online da espacio a youtubers y jugadores para crear su propia historia y dar vida a un lugar único en el que, como bien se nos mostraba en Marbella Vice, cualquier cosa puede pasar.