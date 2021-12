"Me ha hablado hasta mi padre": Ibai, 'enfadado' por la campaña de difamación de Auronplay en Instagram

Ibai y Auronplay son posiblemente los streamers más grandes de España, e incluso nos atreveríamos a decir que del mundo. El catalán y el vasco siempre han congeniado a las mil maravillas, pero tampoco esconden los piques constantes que suelen tener dentro y fuera de sus directos.

Todo comenzó cuando Auronplay difundió a través Instagram que Ibai consumía porros; una broma que muchos han llegado a creerse

Recientemente se ha viralizado una fotografía de un joven con un claro parecido a Ibai. A Auronplay le fue más que suficiente para utilizarla y crear con ella una campaña de difamación contra Ibai. A través de su cuenta de Instagram y con hasta 11 stories, el catalán 'criticaba' a Ibai con mensajes de todo tipo. '¿Es este el streamer que tienen que ver tus hijos?'.

Por supuesto todo se trataba de una broma, pero como suele ocurrir en estos casos, muchos han picado en ella, pensando que realmente se trataba de Ibai. La respuesta de Ibai no tiene desperdicio alguno, tanto es así que no ha dudado en contestar a Auronplay con todas las letras y sin ningún tipo de pudor.

"Desde aquí Auronplay tengo un mensaje para ti: me cago en toda tu p*** madre. Me ha hablado hasta mi padre con la imagen del porro. Que te den por c***"; contestaba Ibai. No es la primera vez que el vasco y el catalán nos dejan alguna de estas bromas entre ellos fuera de sus habituales directos, demostrando el buen rollo que existe entre ambos.