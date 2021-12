Henry Cavill explica, con total educación durante una entrevista, que WoW y Warhammer no son lo mismo

La nueva temporada de The Witcher está muy cerca y, por ello, Cavill no deja de realizar entrevistas para promocionar la serie. Sin embargo, mientras que en algunas trató el tema de su lesión y como esta casi provoca que tenga que dejar su carrera, la última de ellas le ha servido para mostrar su cariño por los videojuegos. Y es que, con total educación, ha mostrado la diferencia entre dos licencias muy importantes, Warhammer y World of Warcraft.

En su aparición en el programa Show de Graham Norton, el presentador procuró hablar con el actor no solo de la serie. Y es que si bien los fans conocen muy bien al actor, durante la emisión el entrevistador no dudó en preguntar sobre sus papeles, actuaciones y, por supuesto, aficiones y pasatiempos. En este Cavill no pudo evitar hablar sobre los juegos y la cultura tecnológica, demostrando una vez más ser un gran fan de este campo.

Aquí el actor no solo demostró disfrutar montando su PC o incluso hablando de sus juegos favoritos, sino que afirma ser un gran fan de coleccionar, pintar y jugar con sus miniaturas de Warhammer. Y fue aquí donde entró la gran confusión ya que Norton comentó que “Sí, pintas, ¿era War… ¿World of Warcraft?”. Una equivocación que el actor no dudó en corregir con total educación.

De hecho, no solo dio paso a una explicación un poco más completa sobre cómo se juega a la hora de pintar e incluso juntar pequeños ejércitos, sino que luego entra la parte de jugar. Una explicación que dio paso a uno de los momentos que los fans de The Witcher y Spider-Man no olvidarán. ¿A qué se debe esto? A que en la entrevista también estaba presente Tom Holland, el actor que actualmente promociona la última película de la trilogía de Spider-Man que se estrenará también este mismo 17 de diciembre, junto a la segunda temporada de The Witcher.

Tras escuchar las explicaciones, Tom Holland no dudó en alzar su mano para preguntar si él podría participar en una partida, a lo que Cavill respondió afirmativamente. ¿Podríamos ver en algún momento a ambos actores compartir una tarde de juegos? El futuro dirá. Pero lo que nos ha demostrado una vez más Cavill es que es un gran apasionado de los videojuegos y que, por supuesto, hay formas de explicar con total elegancia la diferencia entre dos licencias.