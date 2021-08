Ibai Llanos se lleva la sorpresa de su vida ante la inesperada visita de Kun Agüero

A lo largo de estos años, Ibai Llanos no solo se ha ganado la simpatía de sus seguidores, sino de grandes artistas y deportistas. No hay más que ver algunos de sus directos de Charlando con Ibai para ser testigo de los grandes invitados que presenta, teniendo el paso de Ed Sheeran e incluso recientemente la visita inesperada de Ronaldinho, quien no dudó en confesar algunos de sus planes de futuro o incluso cómo pasa sus días en la actualidad.

Uno de los futbolistas que más ha demostrado que tiene buena relación con el streamer es Kun Agüero. Este no solo ha participado en algún que otro directo jugando con el streamer y sus amigos, sino que hasta ha mantenido charlas por redes sociales. Sin embargo, pese a todas las veces que han coincidido, nunca se habían visto las caras. Al menos hasta ahora donde el delantero del Barça tomó la decisión de sorprender al streamer. Y no en cualquier parte, sino en su propia casa.

Fue durante la última emisión en Twitch de Ibai cuando tuvo lugar esta inesperada jugada. Compinchado con los amigos del streamer, el jugador entró en incógnito vestido con una gorra y gafas de sol. Sin hacer ruido, no dudó en agarrar a Ibai por detrás, asustándolo hasta el punto de que el streamer ha afirmado que algún día le dará algo. Sin duda, un susto que ha acabado en muy buenas noticias.

Por supuesto, tras el reconocimiento y el saludo, no perdieron la oportunidad de hablar durante el streaming. Este encuentro estuvo cargado de buenas sensaciones, risas e incluso bromas por parte del propio Kun. Sin duda, una visita que Ibai Llanos no podrá olvidar jamás, ya sea por el hecho de que fue bastante emocionante este encuentro como para indicar que, sin duda, las dosis de sustos son inigualables.