Ronaldinho se sincera en su entrevista con Ibai Llanos: “No me veo como entrenador”

Si hablamos de que Ibai es capaz de llegar a hacer grandes cosas, no mentimos en absoluto. Se trata de uno de los streamers que siempre buscan reinventarse, que no se dan por vencidos y que están convencidos de que, con esfuerzo, se pueden llegar a conseguir grandes cosas. Por ello, no solo nos sorprende con eventos especiales como la Velada del Año, sino también con su programa, donde hacen su aparición algunos de los famosos más inesperados.

Si bien hace poco nos sorprendía con la vuelta de Ed Sheeran, ahora ha llegado el momento de que Ronaldinho, uno de los grandes inolvidables del fútbol, se sincere con el streamer. Y la realidad es que este programa nos ha permitido conocerlo un poco mejor, conocer ese lado más sincero del ex jugador quien, incluso a día de hoy, afirma que es feliz cada vez que tiene la posibilidad de tener un balón en sus pies.

El ex jugador de fútbol ha hecho un repaso a su días como jugador, afirmando que ha tenido la fortuna de poder jugar, de hacer algo que siempre le ha hecho feliz y que era su sueño. Sin embargo, sabe que llegar a ocupar ese lugar es un camino duro al que no todo el mundo tiene acceso, por lo que manda ánimos a todos aquellos que quieren llegar a los grandes equipos y les indica que no pierdan la ilusión y trabajen para llegar a alcanzarlo.

Por suerte, es uno de los famosos que todavía mantiene una buena relación con este mundo que le ha dado tanto. Y es que, a pesar de que ya está retirado, sigue manteniendo contacto con jugadores e incluso tiene la posibilidad de jugar en los partidos donde las leyendas participan. Con toque de humor, afirma que es un buen momento para que los jugadores jubilados se reencuentren al tiempo que muestran la calidad de juego.

En lo que respecta a su futuro, lo tiene claro. Él mismo no se ve como un entrenador, sentado a animar a su equipo, guiándoles o preparándoles para llegar a lo más alto. A él le gusta jugar, no sentarse a observar 90 minutos de partido. Si bien es su pasión y ha seguido de cerca eventos como la Copa América, eso no significa que su camino le vaya a guiar hacia entrenar a un equipo.

Por supuesto, el fútbol no es lo único que ocupa su tiempo. Si bien las redes sociales no son lo suyo, afirma que estas le gustan. Aunque si tiene que elegir algo, ahí se encuentra la música. Puede que no esté planteándose ser la cabeza de cartel, pero tampoco pierde la oportunidad de estar presente como una colaboración. Y es que, si algo tenemos claro con este ex jugador de sonrisa permanente, es que no tiene intención de estar quieto, sino que quiere seguir avanzando, dispuesto a vivir.

Su vida no ha sido fácil y, de algún modo, ve esta reflejada en el paso de Leo Messi. Por ello, siempre se alegra de las victorias de este y no pierde la oportunidad de mandarle ánimos y afirmar que ahí está él para cuando lo necesite. Por supuesto, su entrevista nos ha dejado con un muy buen sabor de boca y un recuerdo de este ex jugador que no pierde la oportunidad de agradecer el apoyo y todo el cariño que la gente le ha demostrado con el paso de los años.