Ibai rompe a llorar sin motivo aparente antes de su directo y explica el motivo

Ibai se convirtió en una de las personas más relevantes de 2021. El vasco organizó eventos que tuvieron una repercusión mundial. Tal es el caso de su velada de boxeo o el Mundial de Globos. Al mismo tiempo, Ibai estuvo en el ojo del huracán (para bien y para mal) al ser invitado por el propio Messi a su presentación con el PSG. Por si fuera poco, el streamer presentó hace unas semanas su equipo de eSports, KOI, junto a Piqué.

2021 fue el año más importante en la trayectoria de Ibai, generando unos números de infarto gracias a eventos, entrevistas e invitaciones de las que muy pocos pueden presumir

La popularidad ha llevado a Ibai Llanos a ser una de las caras más conocidas a nivel mundial en Twitch, pero también fuera de la plataforma de streaming. Recientemente publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter en la que habló de la nueva meta conseguida en Twitch, nada más y nada menos que la friolera de 9 millones de seguidores.

'Lo he contado en stream, antes me he puesto a llorar sin motivo alguno por todas las barbaridades que estamos consiguiendo. Gracias de corazón'; añadía el streamer. Y es que como ya contó el propio Ibai en su streaming, se emocionó sin razón alguna. 'Hacía tiempo que no lloraba. No sé qué me ha pasado', contaba en el directo junto a sus espectadores.

'He visto que hemos llegado a 9 millones de seguidores y no sé. ¿No os ha pasado que habéis llorando sin saber por qué? Me ha pasado eso. Realmente es muy complicado de asimilar todo lo que está pasando'; añadía el streamer. Unas palabras que demuestran que a pesar de codearse con celebridades y generar unos números de infarto, Ibai es una persona humilde que tiene los pies en la tierra.