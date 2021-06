¿Te imaginas un juego centrado en Superman? Así de impresionante podría verse

La temática de los superhéroes sigue estando muy vigente dentro de la industria del entretenimiento. A día de hoy conocemos una gran variedad de cómics, películas y series centradas en protagonistas con habilidades que los hacen diferentes. Ya sea volar, una rapidez sobrehumana, poderes mentales o sentidos superiores, los héroes utilizan sus destrezas para el bien y para salvar al mundo de las garras de peligrosos villanos.

Con el paso del tiempo hemos podido disfrutar de múltiples videojuegos centrados en famosos superhéroes. Tanto Spiderman de Insomniac Games como Batman Arkham de Warner Bros. han demostrado que se pueden desarrollar juegos de sobresaliente. Sin embargo, existen jugadores que creen que hay otro gran número de héroes que merecen su propia entrega. Superman es uno de ellos, y ahora podemos hacernos una idea de cómo podría verse gracias a la creación de un fan.

Superman es, probablemente, uno de los superhéroes más reconocidos en la historia del cómic y del séptimo arte. A pesar de que podemos disfrutar de su presencia en videojuegos como LEGO Batman 3: Beyond Gotham, Mortal Kombat vs. DC Universe o Injustice: Gods Among Us, el personaje nunca ha tenido el privilegio de protagonizar su propia entrega.

Afortunadamente para todos nosotros, el usuario de Reddit TJATOMICA ha publicado recientemente una demo técnica inspirada directamente en la franquicia de Superman. Utilizando Unreal Engine 5, el fan de DC creó un breve fragmento de lo que podríamos encontrar perfectamente en el videojuego del emblemático superhéroe. A través del breve clip podemos observar cómo Superman corre desde la azotea de un edificio de la metrópolis para impulsarse y volar rápidamente.