¿Indeciso sobre qué juego comprar en el Black Friday? Deja que PlayStation “lea tu mano” y te recomiende la mejor opción

Todavía quedan varios días para que el black friday de PlayStation llegue a su final. Sin embargo, la compañía no quiere que los jugadores se queden con las ganas de nada. Por supuesto, son conscientes de que en sus ofertas han propuesto muchas y variadas opciones, por lo que tratan de tender una mano amiga a los jugadores más indecisos. ¿Cómo? Con un juego que, sin duda, ha descolocado a la comunidad de gamers por completo.

¿No sabes muy bien cuál es la mejor opción para ti entre todo lo que se presenta en las ofertas de Black Friday de PlayStation? Entonces es el momento de que permitas que la compañía “lea tu mano” para poder aconsejarte. Y literalmente es eso, una propuesta en la que, en base a las líneas dibujadas en nuestra mano, la compañía irá buscando entre su catálogo para dar con la opción más ajustada a ti.

Se trata de un juego que no requiere de mucho tiempo y que no tiene más que un objetivo: Ayudarte a completar un poco más tu biblioteca de juegos desde un aspecto divertido. También hay que tener en cuenta que, entre todas las propuestas, puede que no solo te animen a que adquieras un juego, sino una suscripción. Después de todo, recordamos que la compañía cuenta con imponentes suscripciones como PS Now o PS Plus.

Por ello, si quieres probar suerte y descubrir de qué es capaz esta propuesta, tienes la mejor opción en tus manos, literalmente. Además, por participar tendrás la oportunidad de formar parte de un sorteo con el que ganar la suscripción de PS Plus. ¿Qué mejor que dejar que sea el destino y la lectura de tu mano la que decida con qué hacerte este black friday? Esta es la opción perfecta.