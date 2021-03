Se busca jardinero para teletrabajar por 60€ la hora: solo necesitas teclado y ratón

El mundo de los videojuegos no solo nos trae sorpresas en lo que se refiere a vivir grandes aventuras. También es el movimiento constante por parte de los jugadores lo que logra hacer que estos mundos digitales tengan un enfoque totalmente nuevo. El rey dentro de este campo es, sin lugar a dudas, Minecraft, un juego que abre todas las puertas a la aleatoriedad y, por supuesto, a la creación de los jugadores.

Iniciar una partida en el amplio mundo de Minecraft nos anima a crear nuestras propias casas o dar vida al lugar desde nuestra perspectiva. Pero, ¿y si pudiésemos ayudar a que este mundo sea mejor para todos? Tener un espacio en este mundo repleto de oportunidades no solo se limita a tener un buen hogar y criar tus propios animales, sino que para los más creativos es una oportunidad para crear el jardín perfecto y hacer de tu región un lugar en el que merece la pena estar. Para este tipo de jugadores es, precisamente, para los que se ha lanzado una curiosa oferta de empleo.

Pese a que la jardinería no es la pasión de todo el mundo, la consultoría británica WhatShed busca darles visibilidad. Esta se presenta como una de las consultorías más grandes para compradores de jardines, por lo que no es de extrañar que venga de ellos una de las ofertas de empleo más llamativas relacionadas con este campo. Eso sí, a diferencia de lo que cabe esperar, estos 60 euros por hora no van para personas que trabajen en jardines reales, sino para dar vida a los jardines que se sitúan en todo el mundo de Minecraft. Su búsqueda se centra en los jardineros virtuales del exitoso juego de Mojang.

¿Juegas a Minecraft y la jardinería es tu pasión? Esta oferta te interesa

Tal y como indican en su oferta de empleo, están interesados en encontrar a una serie de expertos jugadores que puedan llegar a brindar asesoramiento profesional a aquellos jugadores que buscan mejorar su espacio al aire libre dentro del juego. A cambio de asesorar a estos jugadores, la consultoría ofrece 60 euros la hora. Por supuesto, esto puede sonar realmente interesante pero debes saber que hay unos requisitos a cumplir.

Si bien es cierto que lo esencial para cumplir con la oferta de empleo es que seas un jugador de Minecraft, los responsables de esta oferta de empleo afirman que valorarán muy positivamente si los candidatos y candidatas tienen experiencia previa en jardinería paisajística. De hecho, indican que será un buen punto a favor si estos admiten y demuestran ser unos grandes apasionados de la jardinería y el aire libre.

Desde el primer momento, todos aquellos que traten de optar al puesto tendrán que ser capaces de evaluar la configuración del cliente y ser capaces de ofrecerle comentarios creativos, incluyendo la posibilidad de proporcionar una configuración sugerida dentro del presupuesto y crear un diseño exclusivo para cada cliente. Por ello, si cuentas con todos estos puntos, esta oferta de empleo te interesa.