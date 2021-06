El jefe de Xbox no duda y carga contra la nueva política de juegos en PC de PlayStation

A lo largo de estos años, el jefe de Xbox ha demostrado ser muy claro con sus palabras y su pensamiento. De hecho, recientemente se posicionaba de parte del director de God of War a la hora de hablar del acoso en el mundo de los videojuegos. Pero uno de los puntos que muchos recuerdan con más claridad es precisamente sus críticas a PlayStation y sus decisiones, algunas no muy favorecedoras para los jugadores.

Al menos esa es su opinión a la hora de mirar hacia la nueva política de PlayStation con los juegos para PC. El máximo mandatario de Xbox compartía su opinión durante una sesión informativa para medios y analistas y de la cual no dudaba en hacerse eco VGC. De este modo, el ejecutivo criticaba a las compañías que llevan sus juegos de consola a PC años después cobrando a los jugadores por segunda vez.

Mando de Xbox Series X | Microsoft

En el caso de Xbox, esta política no es así puesto que los jugadores pueden disfrutar de los juegos en PC y consolas a la par. Pero en el caso de Sony ha comenzado una política similar pero con ciertos aspectos llamativos, como es el caso de que los jugadores no pueden ver la propuesta en PC hasta años más tarde de que se lanzasen en consola. Y si bien Spencer no menciona directamente a la compañía, deja claro que no está de acuerdo con su política.

Lo que sí elogia Spencer de su marca es precisamente el hecho de que sea compatible en todos los aspectos y posible disfrutar de la propuesta de principio a fin en la plataforma que se prefiera. El jefe de Xbox asegura que ve un crecimiento continuo que no deja de sorprender y que demuestra que los jugadores agradecen tener la posibilidad de disfrutar de la propuesta en la plataforma que prefieran. Por supuesto, un caso que siempre puede llevarse a cabo al ser títulos que se mueven bajo el sello de Xbox Games Studios.