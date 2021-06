El jefe de Xbox apoya al director de God of War y su mensaje contra el acoso

Apenas han pasado unos días desde que Cory Barlog, director del actual God of War, decidió lanzar un mensaje a las redes sociales y comunidad de jugadores para quejarse de un gran problema. Y es que, tras confirmarse el retraso en el lanzamiento del nuevo God of War, la comunidad de jugadores no dudó en lanzar la culpa a la guionista del equipo, afirmando que era culpa suya y adjuntando algunos mensajes que acabaron con la paciencia de Barlog.

El mensaje fue tan claro que recibió un gran apoyo, incluyendo al propio jefe de Xbox, Phil Spencer. Este no dudó en afirmar que así debe ser el liderazgo, con alguien que tiende una mano a uno de los suyos para protegerlo. Y es que recordamos que Barlog afirmaba que si había que culpar a alguien esperaba que fuese a él. Después de todo, él fue quien hizo las llamadas y tomó las decisiones.

Por supuesto, no fue el único que mostró su apoyo al director del videojuego, sino que varios reporteros e incluso compañeros del sector no dudaron en mostrar su mensaje de apoyo. Después de todo, se trata de una emocionante historia en la que se trata de acabar con el acoso pues, después de todo, la guionista lleva recibiendo acoso desde que entró a formar parte del equipo.

Si bien se espera que esto acabe pronto, los directivos y grandes del sector procuran buscar mandar un importante mensaje a la comunidad de jugadores. Pese a que un título se retrase, no pueden enviar mensajes de acoso puesto que, detrás de un perfil, hay una persona real que sufre con los comentarios y el odio. Por ello, piden paciencia y, sobre todo, esperan que este mensaje acabe zanjando un problema que durante años lleva siendo uno de los grandes problemas del mundo.