¿Un juego de terror de Tomb Raider? El prometedor proyecto que Square Enix canceló

Square Enix celebra actualmente los 25 años de Tomb Raider, una de sus licencias más exitosas hasta la fecha. Y es que las aventuras de Lara Croft han marcado un antes y un después para muchos jugadores, sobre todo si tenemos en cuenta que su trama siempre parece estar unida al misterio e incluso a la aventura. Sin embargo, esto estuvo a punto de cambiar en su día. ¿Cómo? Con una propuesta más centrada en el terror.

Esta fue la idea que barajó en su día Crystal Dynamics, quienes propusieron la creación de Tomb Raider: Ascension. Esta se trataba de una obra que contaba con elementos de terror y monstruos terribles, dándole ese aspecto oscuro a la saga que hasta la fecha no se ha visto. Sin embargo, aunque sí llegaron a existir artes conceptuales e incluso un prototipo de gameplay, la idea fue finalmente cancelada.

Así lo han hecho saber desde Square Enix, donde han permitido echar un vistazo a la propuesta. Y es que enseñan que este juego contaba con la inspiración de ICO, el survival horror Resident Evil e incluso Shadow of the Colossus con sus míticas criaturas. Y si bien la idea en su día parecía tener un buen camino marcado, parece que el estudio Crystal Dynamics no pudo evitar las dudas y, con ello, tomó la decisión de dar carpetazo a la idea al no ser capaces de asegurar que la idea fuese suficiente para destacar.

En su lugar, tras cancelar esta propuesta, optaron por dar vida a otros proyectos, como la trilogía de Tomb Raider. Puede parecer chocante, pero sin duda parece que acabaron por tomar el camino adecuado. Después de todo, el reinicio de Lara contando cómo fueron sus inicios ha acabado ganando todo tipo de elogios por parte de los jugadores. Aunque ahora que se conoce la idea de este proyecto, muchos esperan saber si finalmente podremos ver en un futuro esta propuesta o no.