El nuevo juego de Tomb Raider unirá a la clásica Lara Croft con la última trilogía

La saga Tomb Raider se encuentra actualmente celebrando su 25 aniversario, un momento muy especial para muchos jugadores y, más aún, para los desarrolladores de los últimos proyectos. Crystal Dynamics está muy orgulloso de lo que está por llegar en el futuro, aunque por el momento sea muy poco lo que podemos llegar a conocer. Pero eso sí, hay un anuncio en especial que esperaremos con ganas.

Este es, nada más y nada menos, que la confirmación de un nuevo juego de Lara Croft que estará pensado en unir la saga clásica de Tomb Raider con la trilogía más nueva de la arqueóloga. Así lo ha dejado caer el director de la saga Will Kerslake, quien durante el vídeo del estudio ha confirmado que ya se encuentran trabajando en este nuevo y ambicioso proyecto.

Por supuesto, pese a la confirmación y la intención de que los jugadores puedan disfrutar de una conexión entre las aventuras propuestas, parece que tendremos que esperar un tiempo para poder ver las novedades. Después de todo, con intención de unificar las líneas temporales, será un proyecto que tarde un tiempo en ver la luz. Pero, sin duda, merece la pena ser paciente.

Mientras tanto, os recordamos que es posible disfrutar de la propuesta de Shadow of the Tomb Raider, una propuesta disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una apasionante historia con una imponente propuesta detrás en la que los jugadores se encontrarán con una Lara mucho más madura y quien tendrá que decidir si lo que hace lo hace por el bien del estudio o por simple egoísmo.